Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Bin 16 Sentetik Ecza Ele Geçirildi
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 26 yaşındaki M.G. tutuklandı. Jandarma ekipleri, yaptığı baskında evinde 2 bin 16 sentetik ecza buldu.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışmalar kapsamında M.G'nin (26) Yeniharmandalı Mahallesi'ndeki evine baskın gerçekleştirdi.
Yapılan aramada 2 bin 16 sentetik ecza bulundu.
Gözaltına alınan M.G, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel