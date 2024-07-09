Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu
Manisa'nın Salihli ilçesinde yapılan operasyonda uyuşturucu satıcısı yakalandı ve üzerinde 20 gram esrar ile 6 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sart Mahallesi'nde "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.
A.G'nin (41) üzerinde yapılan aramada, 20 gram esrar ve 6 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.