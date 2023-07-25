Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 1015 Kök Kenevir ve 725 Gram Esrar Ele Geçirildi
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1015 kök kenevir ve 725 gram esrarla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1015 kök kenevir ve 725 gram esrarla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu maddeyle mücadeleye yönelik yapılan çalışmalarda, H.T. ve R.Ö.'nün kenevir ektiği ormanlık araziye operasyon düzenlendi.
Bölgede yapılan aramada 1015 kök kenevir ile 725 gram esrar ele geçirildi.
Şüpheliler gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel