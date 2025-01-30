Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı
Akhisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1197 sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan D.G., tutuklandı.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalarda D.G'nin evinde uyuşturucu hap bulundurduğu bilgisine ulaştı.
İkamette yapılan aramalarda 1197 sentetik ecza hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan D.G. (20) işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel