Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı
Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, üst araması sonucu ele geçirilen uyuşturucu madde nedeniyle R.G. gözaltına alındı ve mahkemece tutuklandı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları R.G'nin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.