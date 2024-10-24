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Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı
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Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, üst araması sonucu ele geçirilen uyuşturucu madde nedeniyle R.G. gözaltına alındı ve mahkemece tutuklandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları R.G'nin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA / Özden Doğan - Güncel

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