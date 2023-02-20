Manisa'da uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi tutuklandı Güncel Haberler Manisa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 92 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Manisa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 92 şüpheliden 6'sı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada uyuşturucuyla mücadelede çalışmaları kapsamında çok sayıda operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda 92 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı. Yapılan aramalarda 188 sentetik hap, 118 gram esrar, 76 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram sentetik kannabinoid, ekstazi, 5 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, 10 fişek, hassas terazi, uyuşturucu kullanmaya yarayan 4 aparat ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9 bin 655 lira ele geçirildi. Kaynak: AA / Güncel Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Manisa Güncel Haberler

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