Manisa'da uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı
AA - Kamil Altıparmak - Güncel
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Manisa'nın Kula ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında mart ve nisan aylarında kentte 10 operasyon düzenledi.
Operasyonlarda, 600 gram esrar, 105 gram metamfetamin, 989 sentetik ecza ve uyuşturucu içiminde kullanılan 5 aparat ele geçirildi.
Operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan D.A. ve B.K. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
AA / Kamil Altıparmak - Güncel