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Manisa'da Uyuşturucu ile Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

Manisa'da Uyuşturucu ile Yakalanan Şüpheli Tutuklandı
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Salihli ilçesinde polis denetimlerinde durdurulan S.T.'nin üst aramasında sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu haplar ele geçirildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Polis ekipleri, denetimler sırasında durumunda şüphelendikleri S.T'yi durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 6 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA / Onay Ozan - Güncel
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