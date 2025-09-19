Manisa'da Uyuşturucu ile Yakalanan Şüpheli Gözaltına Alındı

Manisa'nın Salihli ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışmalar kapsamında Beylikli Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri E.K'yi (26) durdurdu.

Şüphelinin yapılan üst aramasında 46 uyuşturucu hap, 2 gram skunk ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 120 bin lira para ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.