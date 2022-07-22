Manisa'da uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli tutuklandı Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir otomobilde 2 bin 59 uyuşturucu hapla yakalanan zanlı tutuklandı. Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir otomobilde 2 bin 59 uyuşturucu hapla yakalanan zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik istihbarat çalışmaları kapsamında Şehzadeler ilçesinde şüpheli bir otomobili durdurarak arama yaptı. Aramada, 2 bin 59 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, otomobildeki E.Y. gözaltına alındı Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. AA / Serkan Özcan - Güncel Güncel Haberler

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