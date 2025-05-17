Manisa'da Uyuşturucu Hapla Kaçan İki Şüpheli Gözaltına Alındı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde motosikletle kaçmaya çalışan iki şahıs, polisin takibi sonucu yakalandı. Zanlıların kaçarken yola attıkları 350 adet uyuşturucu hap da ele geçirildi.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde uyuşturucu hapla kaçan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, Alaybey Mahallesi'nde motosikletteki 2 kişiyi durdurmak istedi.
"Dur" ihtarına uymayıp kaçan zanlılar kovalamaca sonucu yakaladı. Zanlıların kaçarken yola attıkları 350 uyuşturucu hap da arama sonucu ele geçirildi.
Gözaltın alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel