Manisa'da Uyuşturucu Hapla Kaçan İki Şüpheli Gözaltına Alındı

Manisa'da Uyuşturucu Hapla Kaçan İki Şüpheli Gözaltına Alındı
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde motosikletle kaçmaya çalışan iki şahıs, polisin takibi sonucu yakalandı. Zanlıların kaçarken yola attıkları 350 adet uyuşturucu hap da ele geçirildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde uyuşturucu hapla kaçan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, Alaybey Mahallesi'nde motosikletteki 2 kişiyi durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayıp kaçan zanlılar kovalamaca sonucu yakaladı. Zanlıların kaçarken yola attıkları 350 uyuşturucu hap da arama sonucu ele geçirildi.

Gözaltın alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel
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