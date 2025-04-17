Manisa'da Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı
Manisa'nın Demirci ilçesinde, üzerinde 254 uyuşturucu hap bulunan M.K. isimli şüpheli, emniyet ekipleri tarafından gözaltına alınarak tutuklandı.
Manisa'nın Demirci ilçesinde üzerinde uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
Demirci Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine M.K'yi durdurdu.
Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 254 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Kaynak: AA / Nurullah Kalay - Güncel