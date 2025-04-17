Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
Merkez Bankası faizi yükseltti

Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz kararı
Sırrı Süreyya Önder'den yeni haber! Başhekim canlı yayında açıkladı

Başhekim, Sırrı Süreyya Önder için kritik takvimi açıkladı
Bakan Yerlikaya'yı kızdıran iddia: Hukuk önünde tek tek hesap verecekler

Gece boyunca bu görüntüyü paylaştılar! Yerlikaya'yı kızdıran iddia

Manisa'da Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı

Manisa'da Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Demirci ilçesinde, üzerinde 254 uyuşturucu hap bulunan M.K. isimli şüpheli, emniyet ekipleri tarafından gözaltına alınarak tutuklandı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde üzerinde uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Demirci Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine M.K'yi durdurdu.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 254 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Nurullah Kalay - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.