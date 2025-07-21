Manisa'da Uyuşturucu Ele Geçirildi, Bir Şüpheli Gözaltına Alındı

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Yunusemre ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamaları sırasında yapılan üst aramasında uyuşturucu bulunan bir kişi gözaltına alındı. Ayrıca, denetimler sonucu 30 sürücüye yüksek ceza kesildi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş uygulamaları sırasında durdurdukları bir kişinin üst aramasında uyuşturucu buldu.

Şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan denetimlerde 30 araç sürücüsüne 197 bin 537 lira ceza kesildi, 2 araç trafikten men edildi.

4 kişiye ise Kabahatler Kanunu uyarınca 5 bin 624 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel
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