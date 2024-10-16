Manisa'da Uyuşturucu Baskını: 481 Sentetik Ecza Ele Geçirildi
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonda, toplam 481 sentetik ecza ele geçirilirken, bir kişi tutuklandı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 481 sentetik ecza ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alaşehir Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışma kapsamında Beşeylül ve Soğuksu mahallelerindeki 3 adrese baskın düzenledi.
Yapılan aramalarda toplam 481 sentetik ecza bulundu.
Gözaltına alınan T.S. (30) sevk edildiği adliyede tutuklandı.?