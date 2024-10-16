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Manisa'da Uyuşturucu Baskını: 481 Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Manisa'da Uyuşturucu Baskını: 481 Sentetik Ecza Ele Geçirildi
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonda, toplam 481 sentetik ecza ele geçirilirken, bir kişi tutuklandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 481 sentetik ecza ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alaşehir Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışma kapsamında Beşeylül ve Soğuksu mahallelerindeki 3 adrese baskın düzenledi.

Yapılan aramalarda toplam 481 sentetik ecza bulundu.

Gözaltına alınan T.S. (30) sevk edildiği adliyede tutuklandı.?

Kaynak: AA / Özden Doğan - Güncel

Uyuşturucu Narkotik Alaşehir Politika Güvenlik 3-sayfa Güncel manisa Hukuk

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