Manisa'da Uygunsuz Salamura Zeytini İşletmesi Faaliyetten Men Edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Manisa'da salamura zeytinin insan sağlığına uygunsuz şekilde sepetlenmesi üzerine ilgili işletmenin faaliyetten men edildiğini ve suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, Manisa'da salamura zeytini insan sağlığına uygunsuz şekilde sepetleme yapan işletmenin faaliyetten men edildiğini duyurdu.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, Manisa'da salamura zeytinin insan sağlığına uygunsuz şekilde sepetlenmesine dair görüntüler üzerine ilgili işletme faaliyetten men edildiğini ve işletme ve işletme çalışanı hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada konuyla ilgili inceleme başlatıldığı hatırlatılırken şu ifadelere yer verildi:

"Görüntünün çekildiği tespit edilen işletmede, Akhisar Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğümüz gıda kontrol görevlileri 29 Temmuz 2023 tarihinde resmi kontroller gerçekleştirilmiştir. İşletmenin insan sağlına ve gıda güvenilirliği açısından tehlike oluşturduğu tespit edilmiş ve faaliyetten men edilmiştir. 5996 Sayılı Kanın kapsamında insan sağlığı ve gıda güvenirliği açısından tehlike oluşturduğu tespit edilen işletme ve ürünlere yönelik gerekli idari yaptırım uygulanmıştır. Ayrıca ilgili işletme ve sosyal medyadaki görüntülere konu olan işletmenin Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur." - ANKARA