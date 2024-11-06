Manisa'da Üst Aramasında Uyuşturucu Hap Bulunan Şüpheli Gözaltına Alındı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde motosikletli polis tarafından durdurulan bir kişiden 67 sentetik ecza hap ele geçirildi. Şüpheli Y.A. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap bulunan şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, motosikletli polis timleri, Arda Mahallesi Mimarsinan Bulvarı üzerinde şüpheli bir kişiyi durdurdu.
Üzerinde 67 sentetik ecza hap ele geçirilen Y.A (25) gözaltına alındı.
Y.A. işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.