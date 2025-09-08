Manisa'da Üniversite İçin Yola Çıkan Aile Kaza Geçirdi: 1 Ölü, 3 Yaralı

1) HALK OYUNLARI GÖSTERİLERİ İLE MEHTERAN VE BANDO KONSERLERİ İPTAL EDİLDİ

İzmir Valiliği Balçova Salih İşgören Polis Merkezi'ne düzenlenen saldırı nedeniyle halk oyunları gösterileri ile mehteran ve bando konserlerini iptal ettiğini duyurdu. Duyuruda şu ifadelere yer verildi: "Balçova ilçemizdeki Salih İşgören Polis Merkezi Amirliğine yapılan menfur saldırı nedeniyle, 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu'nun 103. Yıl Dönümü Kutlama Programı içerisinde yer alan, halk oyunları gösterileri ile mehteran ve bando konserleri iptal edilmiştir. Bilgilerinize sunarız."

2) KIZLARINI ÜNİVERSİTEYE KAYDETTİRMEK İÇİN ÇIKTIKLARI YOLDA KAZA YAPTILAR; 1 ÖLÜ, 3 YARALI

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, lastiği patlayan otomobilin karşı şeride geçmesi sonucu 5 otomobilin karıştığı kazada Melek Kıyçak hayatını kaybetti, 1'i kızı 3 kişi de yaralandı. Kıyçak ailesinin, kızlarını Karabük'te üniversiteye kaydettirmek için yola çıktıkları öğrenildi.

Kaza, saat 14.00 sıralarında İzmir- Balıkesir karayolunda meydana geldi. Vedat Kıyçak (49) yönetimindeki 33 ACD 60 plakalı otomobilin İzmir'den Karabük'e ilerlediği sırada lastiği patladı. Kontrolden çıkan otomobil, karşı şeride geçip Süleyman Fevzi Akdoğan'ın (55) kullandığı 45 NS 929 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Kıyçak'ın kullandığı otomobil aynı yöndeki Semih Cangül'ün (26) kullandığı 45 AEU 143 plakalı otomobile çarptı. Bu sırada, Akdoğan'ın otomobili de karşı şeride savrularak Şans Emekli'nin (52) kullandığı 45 FB 292 plakalı otomobile çarptı. Mustafa Özgenç'in (60) yönetimindeki 16 BSY 377 plakalı otomobil de bariyerlere çarptı. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Vedat Kıyçak'ın yanındaki eşi Melek Kıyçak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kıyçak çiftinin kızları Büşra Kıyçak ile sürücülerden Semih Cangül ile yanındaki Mehmet Cangül yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, Büşra Kıyçak'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

ÜNİVERSİTE KAYDI İÇİN YOLA ÇIKMIŞLAR

Öte yandan Hakkari'de görev yapan Uzman Çavuş Vedat Kıyçak ve eşi Melek Kıyçak'ın Karabük'te kızlarını üniversiteye kaydettirmek için yola çıktıkları öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.