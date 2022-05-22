Uçuruma yuvarlanan kişi yaralandı - Haberler

Uçuruma yuvarlanan kişi yaralandı
AA - Nurullah Kalay - Güncel
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Manisa'nın Salihli ilçesinde uçuruma yuvarlanan kişi yaralandı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde uçuruma yuvarlanan kişi yaralandı.
Allahdiyen Mahallesi'nde Z.K. (54), tarlasına su götürmek için arazide keşif yaptığı sırada dengesini kaybederek 10 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Şeytan Deresi mevkisinde mahsur kalan Z.K. ekiplerce bulunduğu yerden kurtarıldı.
Yaralanan Z.K. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
AA / Nurullah Kalay - Güncel