Haberler

Manisa'da Uçuruma Yuvarlanan İş Makinesi Operatörü Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Salihli ilçesinde hafriyat çalışması yapan kepçe, kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Operatör Mehmet Ü. olay yerinde hayatını kaybetti.

Manisa'nın Salihli ilçesinde uçuruma yuvarlanan iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Şirinyer Mahallesi'nde hafriyat çalışması yapan kepçe operatörü Mehmet Ü. (49) yönetimindeki iş makinesi, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkıp uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, operatörün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kaynak: AA / Onay Ozan - Güncel
Erdoğan 6 yıl sonra Beyaz Saray'da! Trump kapıda bizzat karşıladı

Erdoğan 6 yıl sonra Beyaz Saray'da! Trump kapıda bizzat karşıladı
BYD marka araç alan vatandaşın büyük hayal kırıklığı

Kucak dolusu para verdiği otomobil, büyük hayal kırıklığı yaşattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev bankadan 2026 için çılgın tahmin: Altını olan yaşadı

Dev bankadan 2026 için çılgın tahmin: Altını olan yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.