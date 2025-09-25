Manisa'da Uçuruma Yuvarlanan İş Makinesi Operatörü Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Salihli ilçesinde uçuruma yuvarlanan iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Şirinyer Mahallesi'nde hafriyat çalışması yapan kepçe operatörü Mehmet Ü. (49) yönetimindeki iş makinesi, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkıp uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, operatörün yaşamını yitirdiğini belirledi.