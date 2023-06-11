Manisa'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.
Çarıkbozdağ Mahallesi'nde İ.A'nın (59) kullandığı traktör, kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekibi, traktörde bulunan K.A'nın (61) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi, yaralanan sürücü ise Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Akif Sarıhan - Güncel