Manisa'da traktörle duvar arasında sıkışan sürücü hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa'da traktörle duvar arasında sıkışan sürücü hayatını kaybetti

AA - Kamil Altıparmak - Güncel
 - Güncelleme:
Manisa'da traktörle duvar arasında sıkışan sürücü hayatını kaybetti

Manisa'nın Salihli ilçesinde çalıştırdığı traktörle duvarın arasında kalarak yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

SALİHLİ, MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde çalıştırdığı traktörle duvarın arasında kalarak yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Beylikli Mahallesi'nde garajda park halindeki traktörüne binmeden kontağı çevirerek çalıştıran Y.Ş. (65), viteste kalan aracın aniden hareket etmesi sonucu tekerlerle duvar arasında kaldı.

Sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AA / Kamil Altıparmak - Güncel

Salihli, Manisa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title