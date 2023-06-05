Manisa'da traktörden düşen çocuk öldü
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, traktörden düşen 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, traktörden düşen 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Alaşehir yönüne ilerleyen B.K. (31) idaresinde 45 H 1376 plakalı traktörde bulunan E.H.E, Selimiye Mahallesi'nde dengesini kaybederek yola düştü.
Yaralı, sağlık ekiplerinde Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
E.H.E, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.???????
Kaynak: AA / Mehmet Akif Sarıhan - Güncel