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Manisa'da traktörden düşen çocuk öldü

Manisa'da traktörden düşen çocuk öldü

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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, traktörden düşen 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, traktörden düşen 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Alaşehir yönüne ilerleyen B.K. (31) idaresinde 45 H 1376 plakalı traktörde bulunan E.H.E, Selimiye Mahallesi'nde dengesini kaybederek yola düştü.

Yaralı, sağlık ekiplerinde Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

E.H.E, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.???????

Kaynak: AA / Mehmet Akif Sarıhan - Güncel

Alaşehir Sarıgöl Manisa Güncel Haberler

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