Manisa'da Traktör-Tır Kazası: Yaralı Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen tır ile traktörün çarpıştığı kazada yaralanan 76 yaşındaki Hüsnü Sevinç, hastanede tedavi gördüğü sırada hayatını kaybetti. Sevinç'in cenazesi düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde 29 Eylül'de tır ile traktörün çarpıştığı kazada yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kazadan sonra Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılan Hüsnü Sevinç (76), yaşam mücadelesini kaybetti.

Sevinç'in cenazesi, Hz. Hamza Camisi'nde düzenlenen törenin ardından Caferbey mahalle mezarlığında toprağa verildi.

İzmir-Ankara kara yolu Değirmen Kavşağı'nda 29 Eylül'de O.A. yönetimindeki 06 SFE 02 plakalı tır ile Hüsnü Sevinç idaresindeki 45 RH 824 plakalı traktör çarpışmış, yaralanan Sevinç hastaneye kaldırılmıştı.

