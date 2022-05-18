Manisa'da traktör römorkundan düşen çocuk, yaşamını yitirdi - Haberler

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Manisa'da traktör römorkundan düşen çocuk, yaşamını yitirdi

AA - Kamil Tekmen - Güncel
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Manisa'da traktör römorkundan düşen çocuk, yaşamını yitirdi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde seyir halindeki traktörün römorkundan düşen 14 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde seyir halindeki traktörün römorkundan düşen 14 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.

Çampınar Mahallesi'ndeki tarla yolunda seyreden R.Y. yönetimindeki 45 N 8493 plakalı traktöre takılı, tarım işçilerinin bulunduğu römorkun kapağı açıldı. Tarım işçileri arasında bulunan 14 yaşındaki Murat Koyuncu, römorktan düştü.

Koyuncu, yakınları tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine götürülürken yolda hayatını kaybetti.

Çocuğun cenazesi, otopsi işlemi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Traktör sürücüsü R.Y, gözaltına alındı.

Koyuncu ve ailesinin meyve bahçelerinde çalışmak üzere Şanlıurfa'dan Turgutlu'ya geldiği öğrenildi.

AA / Kamil Tekmen - Güncel

Turgutlu, Traktör, Manisa, Tarım, Güncel, Haberler

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