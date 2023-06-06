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Manisa'da Traktör Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Manisa'da Traktör Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Güncel Haberler

Manisa'nın Salihli ilçesinde badem bahçesi ilaçlama işi yapan Yunus Akat, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akat'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Akat'ın ölümü yakınları ve mahalle halkını yasa boğdu.

Manisa'nın Salihli ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, eski Sindel mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye, badem bahçesindeki badem ağaçlarını ilaç atan Yunus Akat (33), kullandığı traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, traktör sürücüsü Yunus Akat'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Evli ve 3 çocuk babası Yunus Akat'ın ölümü yakınları ve mahalle halkını yasa boğdu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Salihli Manisa Güncel Haberler

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