Manisa'da Traktör Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Salihli ilçesinde badem bahçesi ilaçlama işi yapan Yunus Akat, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akat'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Akat'ın ölümü yakınları ve mahalle halkını yasa boğdu.