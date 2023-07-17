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Manisa'da traktör kazası: Bir kişi yaralandı

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Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kırkağaç'ın Küçükyaya Mahallesi Çakalderesi mevkisinde traktörüyle çalışan Z.İ. direksiyon hakimiyetini kaybederek devrilen traktörün altında kaldı. Yaralı, 112 acil ambulansı ile Kırkağaç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araçta maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Akşam 18.40 sıralarında Kırkağaç'ın Küçükyaya Mahallesi Çakalderesi mevkisindeki arazisinde 20 NL 465 plakalı traktörüyle çalışmakta olan Z.İ. (78) bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Devrilen traktörün altında kalan Z.İ. yaralandı.

Yaralı Z.İ., 112 acil ambulansı ile Kırkağaç Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken araçta maddi hasar meydana geldi.

Soma Olay Yeri İnceleme ekipleri kaza yerinde incelemelerde bulunurlarken, yaralı Z.İ.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kırkağaç Manisa Güncel Haberler

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