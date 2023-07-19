Manisa'da traktör devrildi, sürücü hayatını kaybetti

Manisa'nın Salihli ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan 69 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan 69 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Çukuroba Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hüseyin Akiş (69) yönetimindeki 45 SE 217 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirtti.

Kaza yerinde jandarma ekipleri inceleme yapmasının ardından sürücünün cansız bedeni Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA