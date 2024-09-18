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Manisa'da Traktör Devrildi: 11 Yaralı

Manisa'da Traktör Devrildi: 11 Yaralı
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, mevsimlik tarım işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı. Kazada yaralılar hastaneye kaldırıldı.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, mevsimlik tarım işçilerini taşıyan traktörün devrildiği kazada, 11 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Alaşehir-Denizli kara yolu Çataltepe mevkiinde meydana geldi. Römorkunda mevsimlik tarım işçilerini taşıyan M.E. (38) yönetimindeki 45 ZT 785 plakalı traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü M.E. ve 10 işçi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Alaşehir Manisa Tarım Kaza

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