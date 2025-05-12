Manisa'da Traktör Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Mesut K. idaresindeki traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybederken, eşi yaralandı. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.
Manisa'nın Alaşehir traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mesut K. (37) idaresindeki 45 KA 2114 traktör, Delemenler Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi. Traktörün altında kalan sürücü ile eşi Ülkü K. (35) yaralandı.
Ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Alaşehir Devlet Hastanesine sevk edilen Ülkü K'nin tedavisi ise sürüyor.
Kaynak: AA / Özden Doğan - Güncel