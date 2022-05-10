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Manisa'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

AA - Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

SARUHANLI, MANİSA (AA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

M.K'nin (40) kullandığı 10 SC 428 plakalı otomobil, Kepenekli Mahallesi yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya girdi.

Hafif şekilde yaralanan sürücü ve araçtaki 3 kişi, Saruhanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Serkan Özcan - Güncel

Saruhanlı, Otomobil, Manisa, Güncel, Haberler

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