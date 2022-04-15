Manisa'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

AA - Serkan Özcan - Güncel
 - Güncelleme:

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Mimar Sinan Bulvarı'nda Mustafa Arı yönetimindeki 35 DMD 09 plakalı otomobil ile İsmail Hakkı Toprak idaresindeki 34 BYD 828 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ve aynı araçtaki 2 kişi, Manisa Celal Bayar Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Manisa'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Manisa'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Manisa'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Manisa'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

AA / Serkan Özcan - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title