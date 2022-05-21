Manisa'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Haberler

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Manisa'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

AA - Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde minibüsün hafif ticari araçla çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde minibüsün hafif ticari araçla çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Süleyman K. idaresindeki 45 J 0762 plakalı minibüs, Mimar Sinan Bulvarı Gediz Işıklı Kavşağı'nda ışıkta bekleyen Halil O. yönetimindeki 09 R 3075 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada yaralanan minibüs sürücüsü ile hafif ticari araçtaki yolcu, 112 Acil Servis ekiplerince Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi.

AA / Serkan Özcan - Güncel

Minibüs, Manisa, Güncel, Haberler

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