Manisa'da Trafik Kazası: Aynı Aileden 4 Kişi Yaralandı

Manisa'da Trafik Kazası: Aynı Aileden 4 Kişi Yaralandı
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki aynı aileden 4 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki aynı aileden 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Şehzadeler geçişinde, Şenol D. (35) idaresindeki 16 BIA 322 plakalı otomobil, M.A. yönetimindeki 33 EAP 09 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Şenol D. ile eşi Rukiye D. (35), oğlu Arif Asaf D. (5) ve kızı Rüveyda D. (1) ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Şenol D, Rukiye D. ve Arif Asaf D'nin sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel
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