Manisa'da Trafik Kazası: 5 Ölü, 6 Yaralı

Manisa'da Trafik Kazası: 5 Ölü, 6 Yaralı
Manisa'nın Salihli ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobilin kamyonetle çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Salihli'nin Caferbey Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Bu sırada karşı yönden gelen kamyonet, otomobille çarpıştı. Can pazarının yaşandığı kaza sırasında otomobil ikiye bölündü, araçta bulunanlar yola savruldu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı. Ölen ve yaralanan kazazedelerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
