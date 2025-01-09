Manisa'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde üç aracın çarpışması sonucu dört kişi yaralandı. Olay yerine ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 3 aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
M.A. idaresindeki 45 UB 1856 plakalı otomobil, Selimşahlar Kavşağı'ndaki trafik ışığında duran Ş.Y'nin kullandığı 35 ULU 62 plakalı otomobile çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle bu otomobil de önünde duran S.K. yönetimindeki 10 ADK 07 plakalı kamyona vurdu.
Kazada otomobil sürücüleri ve araçlardaki 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi.