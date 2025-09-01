Manisa'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Turgutlu- Manisa yolu otoban bağlantı yolunda meydana geldi. Mehmet Bağaç (62) yönetimindeki 47 AAS 322 plakalı hafif ticari araç ile Özkan Çetin (26) idaresindeki 35 TTA 43 plakalı otomobil çarpıştı. İki aracın da bariyere çarptığı kazada, Gizem Çetin (25), Onur Gökelioğlu (28) ve Mahsun Kılıç (27) yaralandı. Bu sırada bölgede devriye görevinde bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerinin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.