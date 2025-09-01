Manisa'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Manisa'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı ve sağlık durumları iyi.

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Turgutlu- Manisa yolu otoban bağlantı yolunda meydana geldi. Mehmet Bağaç (62) yönetimindeki 47 AAS 322 plakalı hafif ticari araç ile Özkan Çetin (26) idaresindeki 35 TTA 43 plakalı otomobil çarpıştı. İki aracın da bariyere çarptığı kazada, Gizem Çetin (25), Onur Gökelioğlu (28) ve Mahsun Kılıç (27) yaralandı. Bu sırada bölgede devriye görevinde bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerinin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İstanbul Valiliği'nden motosiklet genelgesi: Bunlara kesinlikle müsaade edilmeyecek

Valilikten motosiklet genelgesi: Bunlara asla müsaade edilmeyecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fuhuş baskınında böyle yakalandılar! Patron 23, kadınlardan biri 17 yaşında

Fuhuş baskınında böyle yakalandılar! Kadınlardan biri 17 yaşında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.