MANİSA'DA TRAFİK KAZASI 3 ÖLÜ, 2 YARALI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MANİSA'DA TRAFİK KAZASI 3 ÖLÜ, 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

MANİSA'da 2 otomobil çarpıştı.

MANİSA'da 2 otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Manisa'nın Salihli ilçesinde, Gölmarmarma-Alaşehir Karayolu Taytan kavşağında meydana geldi. Gölmarmara'dan Alaşehir yönüne giden Mustafa Kalfa (38) yönetimindeki 35 DPG 935 plakalı otomobil, kavşaktan Taytan Mahallesi'ne dönmek isteyen Raif Demirel (64) yönetimindeki 35 DOK 93 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, yaralı olduğu belirlenen sürücü Kalfa ve aynı otomobilde yolcu olarak bulunan Merve Kalfa'yı (37) ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Diğer otomobilin sürücüsü Demirel ise kaldırıldığı hastanede, aynı otomobilde yolcu olarak bulunan Hüseyin Varol (59) ile Mustafa Kama (69) olay yerinde hayatını kaybetti.

Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Gölmarmara Manisa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title