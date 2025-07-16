Manisa'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin zeytin bahçesine uçtuğu kazada aynı aileden 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Salihli- Gölmarmara karayolu Tekelioğlu Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Oğuzhan Gül (25) yönetimindeki 34 GBD 27 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu savrulup, yol kenarındaki zeytin bahçesine uçtu. Kazada otomobilde bulunan Rasim Gül (52) hayatını kaybederken, eşi Ayşe Gül (52), çocuklarından otomobili kullanan Oğuzhan Gül, Onurhan Gül (27) ve Melike Gül (21) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Rasim Gül'ün cansız bedeni ise savcı ve jandarmanın kaza yerindeki incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.