Manisa'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari aracın traktör römorkuna çarpması sonucu 61 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kazım Kaplan'ın kullandığı 45 FJ 672 plakalı hafif ticari araç, dün gece Üçpınar Mahallesi yakınlarında, lastik değişimi için yol kenarına park edilen kuru üzüm yüklü 45 EJ 213 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, hafif ticari araçtaki Şerif Sevben'in (61) hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan sürücü ve aynı araçtaki Fadime Bozkaplan, Manisa Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.
Traktör sürücüsü Mehmet Ç, ifade işlemleri için karakola götürüldü.