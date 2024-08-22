Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Dün gece, İzmir-Ankara kara yolu Jandarma Kavşağı'nda, sürücüsü henüz belirlenemeyen 35 AOU 875 plakalı kamyonet, önce trafik ışıklarında bekleyen Hasan Akkoç (32) yönetimindeki 34 GDB 699 plakalı hafif ticari araca, ardından Eski Kemalpaşa kara yoluna dönen Hüseyin Can Kayrak'ın (20) kullandığı 35 UEO 49 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü Kayrak ile aynı araçtaki Dilem Sercan ve Filiz Eröz yaralandı. Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Filiz Eröz (38), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, kaçan kamyonet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.