Manisa'da trafik kazalarında 6 kişi yaralandı

Manisa'nın Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında toplamda 6 kişi yaralandı. Kazalar sonucunda yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerindeki trafik kazalarında yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alaşehir'de Denizli yönüne giden H.A'nın (47) kullandığı yabancı plakalı otomobil, Mundarcı mevkisinde kontrolden çıkarak takla attı ve yol kenarındaki bağa devrildi.

Araçta sıkışan sürücü ile kardeşi Y.A, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Yaralılar Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sarıgöl'de ise Dindarlı Mahallesi'nde M.A.A'nın kullandığı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki bağa devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan 3 kişi, Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.