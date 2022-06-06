Manisa'da trafik kazalarında 2 kişi yaralandı - Haberler

Manisa'da trafik kazalarında 2 kişi yaralandı Manisa'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Manisa'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Serdar Peker'in kullandığı 45 SP 113 plakalı otomobil, Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi'ndeki kavşakta, Bilgen Altan Toparın idaresinde 35 APR 068 plakalı cip ile çarpıştı. Yaralanan otomobil sürücüsü Serdar Peker, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı. Şehzadeler ilçesinde de Emrah Öztürk'ün kullandığı 34 JN 4884 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Refüjü aşıp, karşı şeride geçen otomobil, Nuri Kara idaresindeki 45 N 4987 plakalı pikapla çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan otomobildeki Pınar Yanık, 112 Acil Servis ekiplerince Manisa Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı. AA / Ahmet Bayram - Güncel Yunusemre Manisa Güncel Haberler

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