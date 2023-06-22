Manisa'da Topraksız Tarımla İlk Üzüm Hasadı Yapıldı

Manisa Bağcılık Enstitüsü tarafından geliştirilen Spil Karası ve Trakya İlkeren üzümlerinde seradaki ilk hasat gerçekleştirildi. Topraksız tarım yöntemiyle yetiştirilen üzümler, su ve gübre tasarrufu sağlarken dolu ve don gibi hava olaylarından da korunuyor.

Manisa'da sezonun ilk üzüm hasadı topraksız tarımla yapıldı

Manisa Bağcılık Enstitüsünde topraksız tarımla serada yetiştirilen Trakya İlkeren ve Spil Karası üzümleri hasat edildi

Serada yetiştirilen üzümler hem gübre hem su tasarrufu sağlarken dolu ve don gibi hava olaylarından da korunmuş oluyor

MANİSA - Tamamen Türk mühendisleri tarafından geliştirilen ve 4 yıldır AR-GE çalışmaları devam eden Spil Karası ve Trakya İlkeren erkenci tür üzümlerinde seradaki sezonun ilk hasadı Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsünde gerçekleştirildi. Yılda iki kez hasat alma özelliğinin yanında su ve gübre tasarrufuyla da dikkat çeken üzümler topraksız tarımla serada yetiştirilirken hava olaylarına karşı da korunmuş oluyorlar.

Manisa Bağcılık Enstitüsü tarafından geliştiren bir üzüm çeşidi olan Spil Karası ve Trakya İlkeren üzümlerinde seradaki ilk hasat gerçekleştirildi. İlk hasat törenine Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, Manisa Bağcılık Enstitüsü Müdürü Akay Ünal ve mühendisler katıldı.

Hem gübre hem sudan tasarruf

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Ziraat Yüksek Mühendislerinden Ebru Toprak Özcan, "Sulama ve gübrelememiz bilgisayar kontrollü otomasyon sistemi ile yapılmakta. Şu an kapalı sistem bir sera içerisindeyiz. Bitkinin ihtiyaç duyduğu gübre ve suyu kapalı sistem topraksız tarım uygun bir şekilde yapıyoruz. Bitki kullandıktan sonra direne olan artık kısmı tekrar toplayıp, dezenfeksiyon işleminden geçirip hm gübre hem de sudan tasarruf yapmayı amaçlıyoruz. Ayrıca yetiştiricilik için 15 litre hacmindeki saksılardan yararlanıyoruz. Ortam olarak da topraksız tarımda Hindistan cevizi torfu ve perlit kullanıyoruz. Serada olmadığımız zamanlarda uzaktan erişimle mobil ağlar üzerinden seraya ulaşım yapabiliyoruz. Bu da herhangi bir sıkıntı olduğunda herhangi bir hava olayında direkt uzaktan erişimin bize sağladığı bir avantaj olarak karşımıza çıkıyor." dedi.

"Piyasada üzüm yokken ürün sağlıyoruz"

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal, "Bu sezonda inşallah hasadımıza başlıyoruz. Sezonun tüm ülkemize ve üreticilerimize hayırlı olmasını diliyoruz. Şu an içinde bulunduğum sera tam otomasyonlu bir sera. Buranın asıl amacı topraksız tarımla üretilen bir ürün, tamamen tarım dışı arazilerde uygulanabilecek bir yöntem. Bir diğer en büyük öne çıkan özelliği ise bir yılda iki ürün hasadı yapabiliyoruz. Biz hem bu dönemde haziran ayında hem de aralık ayında aynı bitkiden iki sefer hasat gerçekleştirebiliyoruz bu serada. Bu yıl dördüncü verim yılımızı alacağız bu serada. Artık çalışmamızın sonlarına geldik. Elde ettiğimiz sonuçları üreticilerimizle paylaşacağız ve bundan sonra bunların kullanım olanaklarının nasıl olacağı, hangi çeşitlerin ne şekilde yetiştirileceğini belirlemiş olduk. Bunun ekonomik analizleriyle beraber üretimimizi yaygınlaştıracağız. Bir diğer ana özelliği de erken ve geç dönemde, piyasada ürün yokken piyasaya ürün arzı sağlayabiliyoruz. Şu anda açık olan bağlarımızda hasat başlamadı ama seramızda inşallah bugünden itibaren ürünümüz olacak. Şu anda seramızda farklı farklı çeşitleri denesek de 3 ana çeşidimiz var. Bunlardan 'Trakya İlkeren' ve 'Spil Karası'nın hasadını gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

"Üzümler hava olaylarından etkilenmiyor"

Serada yetiştirilen üzümlerin özellikle üzüm üreticilerinin korkulu rüyası olan don ve dolu gibi hava olaylarından etkilenmediğinden bahseden Ünal şunları söyledi: "Buradaki ürünler dış ortamdan gerek toprak yönüyle gerekse iklim ve hava yönüyle bağımsız şekilde kontrollü yetiştirilen ürünler olduğu için dolu, don ve dış hava olaylarından etkilenmiyor. Tam kontrollü bir yetiştiricilik yaptığımız için gerek suyu gerek bitki besin maddesini gerek tarım ilacını kontrollü bir şekilde verebiliyoruz. Burada dolu ve dondan etkilenmeyen bir ortamdayız. Dolu, don olayları her yıl olmasa bile belli dönemlerde bizim karşılaştığımız doğal afetlerden. Kapalı ortamda yetiştiricilikle bunların önüne geçmiş oluyoruz."

"Manisa'da 6 ay boyunca üzüm hasadı yapılıyor"

Bağcılık Araştırma Enstitüsünde geliştirilen Spil Karasının sezonun ilk hasadı yapıldı. Burada geliştirilen erkenci bir çeşit buraya özgü bir çeşit. Geçen yıl ilk deneme üretiminin hasadını yapmıştık. Ürünler gerçekten çok güzel. Erkenci çeşit olarak Manisa'nın üzüm üretimine katkı sağlayacak bir tür. Yine Tekirdağ Bölgesine ait olan Trakya İlkeren Üzüm çeşidinin hasadı yapılıyor. Manisa'da böylece haziran ayından Sarıgöl'deki aralık ayanına kadar 6 ay boyunca üzüm üreten bir il olma özelliğine dikkat çekmek istiyorum. Ben bu yılki tüm tarım ürünlerinin bol ve bereketli olmasını diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.