Manisa'da Toprak Kaymasında İki Kişi Hayatını Kaybetti

Akhisar ilçesinde havuz kazısı sırasında meydana gelen toprak kaymasında iki kişi göçük altında kalarak hayatını kaybetti. Olay yerinde sağlık ve jandarma ekipleri müdahale etti.

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde yaylada su biriktirmek amacıyla yapılan havuz kazısı sırasında meydana gelen toprak kaymasında 2 kişi hayatını kaybetti.

İsaca Mahallesi Sıdan Yaylası'nda bugün öğle saatlerinde havuz kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. Bu sırada 2 kişi göçük altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu toprak altında kalan kişilerin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Olay, mahallede büyük üzüntüye neden olurken, jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

Haber-Kamera: Barış GEZİCİ-Ersan ERDOĞAN/MANİSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
