Manisa'da Toprak Kaymasında İki Kişi Hayatını Kaybetti

Manisa'da Toprak Kaymasında İki Kişi Hayatını Kaybetti
Akhisar ilçesindeki havuz kazısı sırasında meydana gelen toprak kayması sonucunda iki kişi göçük altında kalarak hayatını kaybetti. Bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde yaylada su biriktirmek amacıyla yapılan havuz kazısı sırasında meydana gelen toprak kaymasında 2 kişi hayatını kaybetti.

İsaca Mahallesi Sıdan Yaylası'nda bugün öğle saatlerinde havuz kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. Bu sırada 2 kişi göçük altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu toprak altında kalan kişilerin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Olay, mahallede büyük üzüntüye neden olurken, jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
