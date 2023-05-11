MANİSA'DA TOGG'A YOĞUN İLGİ

MANİSA Cumhuriyet Meydanı'na getirilen yerli ve milli otomobil Togg, yoğun ilgi gördü. Araçta incelemede bulunan Ak Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, "Bu Türkiye'de üretilen bir araç, şüphesi olan varsa Gemlik'e götürüp fabrikayı gezdirmeye hazırız" dedi.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, sergilenmek üzere Manisa Valiliği önündeki Cumhuriyet Meydanı'na getirildi. Manisa plakalı araç, vatandaşların yoğun ilgisini gördü. Togg'un etrafında toplanan kalabalık, fotoğraf çekilebilmek için yarıştı. Togg'un, bu akşama kadar meydanda sergileneceği bildirildi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur da meydana gelerek Togg'u inceledi. Milletvekili Baybatur, "Bugün haklı bir gurur yaşıyoruz. Türkiye'nin devrim arabasından sonra ilk yerli ve milli aracı Togg, gösterime çıkardık. Manisa'da yoğun bir ilgi var. Projeyi ilk günden beridir ısrarla takip ettiği ve sonuçlandırdığı için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Bu Türkiye'de üretilen bir araç, şüphesi olan varsa Gemlik'e götürüp fabrikayı gezdirmeye hazırız. İnşallah ilerleyen zamanlarda bu aracın birçok değişiklik renklisini yollarda göreceğiz. Memlekete hayırlı olsun" diye konuştu.(DHA)