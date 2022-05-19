Manisa'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü - Haberler

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Manisa'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

AA - Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Manisa'nın Akhisar ilçesinde otomobilin tırla çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde otomobilin tırla çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Ahmet Çakran (25) idaresindeki 45 YZ 996 plakalı otomobil, Akhisar- Balıkesir kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçip, Kamil Söğütlüdağ (33) idaresindeki 45 ABF 61 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Çakran, 112 Acil Sağlık ekiplerince Akhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çakran, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AA / Serkan Özcan - Güncel

Balıkesir, Otomobil, Akhisar, Manisa, Güncel, Haberler

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