Manisa'da tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı - Haberler

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Manisa'da tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı

AA - Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'da tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde tırın hafif ticari araca çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

KIRKAĞAÇ, MANİSA (AA) - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde tırın hafif ticari araca çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

M.A.G. (61) idaresindeki 34 UL 0162 plakalı tır, Akhisar Balıkesir kara yolu Gelenbe Mahallesi geçişinde aynı yönde giden Y.Y'nin (42) kullandığı 34 LV 5045 plakalı hafif ticari araca çarptı.???????

Kazada, hafif ticari araç sürücüsü Y.Y. ile aynı araçtaki 6 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tır sürücüsü M.A.G. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Manisa'da tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı

AA / Serkan Özcan - Güncel

Balıkesir, Kırkağaç, Tragger, Manisa, Güncel, Haberler

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