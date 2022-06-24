Manisa'da tırın otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı Manisa'nın Kula ilçesinde tırın otomobile arkadan çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Manisa'nın Kula ilçesinde tırın otomobile arkadan çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. İzmir- Uşak kara yolu Orhan Acar kavşağında Gurur Doğan (35) idaresindeki 45 AGT 061 plakalı tır, Halit Duran'ın (36) kullandığı 64 AAV 123 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobil sürücüsü Halit Duran ve araçta bulunan Deniz Duran (38), Recep Duran (7), Azerbaycan asıllı Yılmaz Pirverdiyev (13) yaralandı. Kula Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. AA / Kamil Altıparmak - Güncel Halit Duran Manisa İzmir Uşak Güncel Haberler

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