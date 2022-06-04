Manisa'da tırın otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı - Haberler

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Manisa'da tırın otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı

AA - Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'da tırın otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı

Manisa'da tırın otomobile arkadan çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Manisa'da tırın otomobile arkadan çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.A (62) idaresindeki 35 AEH 228 plakalı tır, Manisa-İzmir kara yolu Sabuncubeli mevkisinde A.D. (44) yönetimindeki 35 TGA 47 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü A.D (44) ile araçta bulunan A.D (42), Y.C (40) ve O.F.E (50), 112 Acil Sağlık ekiplerince kentte çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AA / Serkan Özcan - Güncel

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