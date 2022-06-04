Manisa'da tırın otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı Manisa'da tırın otomobile arkadan çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Manisa'da tırın otomobile arkadan çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, A.A (62) idaresindeki 35 AEH 228 plakalı tır, Manisa-İzmir kara yolu Sabuncubeli mevkisinde A.D. (44) yönetimindeki 35 TGA 47 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü A.D (44) ile araçta bulunan A.D (42), Y.C (40) ve O.F.E (50), 112 Acil Sağlık ekiplerince kentte çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. AA / Serkan Özcan - Güncel Manisa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Manisa'da tırın otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.